Montag, Dezember 15, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Innenministerium: Schutz jüdischer Einrichtungen bleibt Priorität

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in der australischen Metropole Sydney hat die Bundesregierung die hohe Priorität für den Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland betont.

Innenministerium: Schutz Jüdischer Einrichtungen Bleibt Priorität
Polizei vor Synagoge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Sicherheitslage war und ist angespannt, und das beobachten wir auch schon seit dem 7. Oktober”, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Dementsprechend seien auch alle Polizeibehörden sensibilisiert und hochwachsam.

Nach den jüngsten Vorfällen, wie dem Anschlag in Australien, sei vor allem auf Länderebene eine höhere Sensibilisierung ergangen. “Das heißt, der Schutz des jüdischen Lebens und der Einrichtungen hat sehr hohe Priorität und die Länder, Landespolizei sind im Austausch untereinander, um diesen Schutz auch weiterhin zu gewährleisten.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

