Innenpolitiker und Polizei-Vertreter gegen Silvesterfeuerwerk

Wegen der Covid-19-Pandemie fordern Innenpolitiker und Polizei-Gewerkschafter in diesem Jahr ein Verbot von Feuerwerkskörpern an Silvester. „Das Silvesterfeuerwerk muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Zu Silvesterböllern gesellen sich rasch Alkohol, Personengruppen und Partystimmung“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, der „Bild“ (Donnerstagausgabe).

Feuerwerk, über dts Nachrichtenagentur

Das sei aber nicht angesagt. Er sage dies „klipp und klar“, so Wendt. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer sieht das ähnlich: Dieses Jahr müssten „Silvester-Böllerei und Feuerwerk verboten werden“, sagte Kuffer der „Bild“.

Wegen der aufgeheizten Stimmung im Land sei es zu gefährlich, wenn Leute auch noch mit Sprengstoff durch die Straßen laufen würden. Auch der Nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach sich gegen Böller und Raketen an Silvester aus. „Am Halloween-Wochenende war es in unseren Party-Hochburgen ganz ruhig“, sagte Reul der „Bild“. Und weiter: „Ich wünsche mir, dass das auch Silvester wieder so sein wird.“

Entscheiden müssten aber die Kommunen.