Innenstadt | Mann macht Fotos in Damentoilette

In einem Cafe in der Philippine-Welser-Straße hat am 08.09.2020 gegen 22:30 Uhr ein Mann auf der Damentoilette für Irritationen gesorgt. Der 30-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Augsburg hatte in einer der Kabinen auf dem Boden gekniet, als er von zwei Frauen bemerkt wurde.

Der über seine Entdeckung sichtlich erschrockene Mann hat bis zum Eintreffen der Polizeistreife sein Handy zerstört sowie eine Speicherkarte zerkaut und geschluckt.

Die Polizei ermittelt nun wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen.

