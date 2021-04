Innenstadt | Ladendetektiv wird von Dieb angegangen – Täter am nächsten Tag verhaftet

Ein Ladendetektiv beobachtete am Montag, den 26.04.2021, gegen 13:50 Uhr einen Mann, als dieser in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße kosmetische Erzeugnisse einsteckte. Als sich der Mitarbeiter dem Mann in den Weg stellte, flüchtet dieser über die Halderstraße in Richtung Königsplatz.

Im Zuge der Verfolgung fertigte der Ladendetektiv mit seinem Mobiltelefon Fotos des Flüchtenden. Als es dem Ladendetektiv schließlich gelang den Mann zu stellen, schlug dieser seinem Verfolger in den Bauch, so dass dieser verletzt die Verfolgung abbrechen musste. Eine unbekannte Zeugin, die sich dem Täter in den Weg stellte, wurde zur Seite gedrängt. Ob die Frau hierbei verletzt wurde, konnte der Zeuge nicht sagen. Dem Täter gelang schließlich die Flucht. Aufgrund der gefertigten Fotos konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Augsburg Mitte noch vor Ort einen amtsbekannten Mann als Täter identifizieren. Der Beuteschaden lag bei circa 200 Euro. Am Dienstag, den 27.04.2021, kam es zu einem Brandmeldealarm am Hauptbahnhof Augsburg, in dessen Zuge auch der sachbearbeitende Polizeibeamte des Vortages zu dem Einsatz gerufen wurde. Auf dem Bahnhofsplatz konnte der Polizist, nachdem der Einsatz erledigt war, den gesuchten Täter des Vortages ausmachen. Der Mann war zwar an diesem Tag mit einer anderen Jacke bekleidet, konnte dennoch sofort als der gesuchte Dieb erkannt und sogleich festgenommen werden. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung konnten diverse verschlossene, kosmetische Erzeugnisse aufgefunden werden, die auf weitere Diebstahlsdelikte hindeuten. Der 21-Jährige wurde am gestrigen Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen „räuberischen Diebstahls“ erließ und in Vollzug setzte. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Zeugin wurde wie folgt beschrieben: – ca. 50 Jahre

– kurze braune Haare

– Brille

– kleiner Rucksack Die beschriebene Zeugin oder Personen die den Vorfall beobachten haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitter unter der 0821/323 2110 zu melden.