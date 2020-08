Innenstadt | Ladendiebstahl durch Pärchen mit hohem Schaden durch Verkaufspersonal vereitelt

Am gestrigen Donnerstag kurz nach 14.30 Uhr wurden zwei Ladendiebe (Mann und Frau) in einem Discounter in der Reichenberger Straße dabei ertappt, als diese mit ihrem Einkaufswagen voll mit einigen Nahrungsmittel und mit einer auffällig großen Menge an Zigarettenschachtel den Verkaufsraum ohne zu zahlen verlassen wollten.

Symbolbild/Pixabay

Als das Verkaufspersonal darauf aufmerksam wurde, flüchtete das Paar auf die Straße. Während dem Mann die Flucht gelang, hatte die Frau weniger Glück: sie stürzte und konnte vom Verkaufspersonal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Wie sich herausstellte, hatte das Diebespaar, insbesondere die 24-jährige Frau aus Rumänien, insgesamt über 140 Packungen Zigaretten im Wert von etwas mehr als 1.200 Euro entwendet. Das Beutegut wurde anschließend wieder an die Filiale ausgehändigt. Die 24-Jährige, ohne Wohnsitz in Deutschland, wurde festgenommen und in den Polizeiarrest eingeliefert. Sie wird noch im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Fahndung nach ihrem Komplizen läuft weiter.