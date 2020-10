Augsburg | Rabiater Überfall – Handtasche mit Bargeld in Wohnung geraubt

Am frühen Mittwochmorgen gegen 02.30 Uhr drangen zwei maskierte Männer in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pilgerhausstraße ein. Die beiden in der Wohnung anwesenden Frauen wurden von den Tätern geschlagen, wodurch eine der beiden eine leichte Gesichtsverletzung erlitt.

Anschließend wurde aus der Wohnung eine braune Handtasche der Marke „Louis Vuitton“ mit einem größeren Bargeldbetrag darin entwendet.

Von den Tätern liegt der ermittelnden Dienststelle folgende Beschreibung vor: ca. 190 cm groß, schwarz gekleidet, beide trugen Handschuhe sowie Sturmhauben mit Sehschlitzen, ein Täter hatte an der rechten Halsseite eine Tätowierung.

Hinweise bitte an die KPI Augsburg unter 0821/323 3810.

