Innenstadt | Unbekannter belästigt Schulkinder

Symbolbild

Gegen 07:25 Uhr ging eine 12-Jährige in der Straße „Im Sack“ (Jakobervorstadt) in Richtung ihrer Schule, als der Unbekannte von hinten an das Mädchen herantrat und ihr ans Gesäß fasste. Im Anschluss daran flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt.

Nur kurze Zeit später, gegen 07:40 Uhr, belästigte der Täter ein zweites Kind. Das 9-jährige Mädchen befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Fußweg, der die Öglinstraße mit der Werner-Haas-Straße verbindet. Auch hier näherte sich der Unbekannte dem Kind von hinten an und hob dessen Rock hoch. Nach der Tat ging der Mann in Richtung Öglinstraße weg.

Die Kinder beschreiben den Unbekannten wie folgt:

– Mann, ca. 30 – 40 Jahre, ca. 170 cm, hellhäutig

– schwarze Outdoor-/Trekkingjacke mit Kapuze, schwarze oder dunkelbraune Wander-Regenhose, schwarze Wanderschuhe, karierte Gesichtsmaske (Mund-Nase-Bedeckung)

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei von sexuell motivierten Taten aus. Hinweise auf den Unbekannten erbittet die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810.