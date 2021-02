Augsburg | Verbotenes Fahrzeugrennen

Gestern, gegen 22:25 Uhr, informierte ein Pkw-Fahrer die Polizeiinspektion Mitte über ein Fahrzeugrennen. Der Fahrer konnte beobachten, wie ein Pkw mit quietschenden Reifen an der Kreuzung Rosenaustraße / Pferseer Straße anfuhr, zeitweise verbotswidrig überholte und sich mit einem anderen Pkw ein Rennen lieferte.

Die beiden Pkw fuhren im Innenstadtbereich mit bis zu 80 Km/h. An der RAN-Tankstelle legte der 22 jährige-Fahrer, sowie der 19-jährige Kontrahent eine kurze Pause ein. Anschließend setzten beide ihre Fahrt in Richtung Badstraße fort. Hier schlossen sich weitere fünf Fahrzeuge an. In der Langenmantelstraße konnten sich die Polizeibeamten schlussendlich vor die Kolonne setzen und diese anhalten. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht. Gegen die beiden Pkw-Fahrer wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.