„Innenstädte beleben“ | Augsburg und Kempten erhalten Städtebauförderung aus Sonderfonds

Die bayerischen Innenstädte stellen sich nach Corona mit Unterstützung des Bauministeriums neu auf. Auch die schwäbischen Städte Augsburg und Kempten erhalten Fördermittel.

Das Bauministerium hat heuer einmalig 100 Millionen Euro für den Sonderfonds „Innenstädte beleben“ bereitgestellt. Mit den Mitteln werden Städte, Märkte und Gemeinden bei der Stärkung und Erhaltung ihrer Ortskerne unterstützt. Bauministerin Kerstin Schreyer hat nun die ersten Förderbescheide überreicht: „Die Stadt Augsburg erhält für ihren ‚Projektfonds Stadtsommer‘ 200.000 Euro. Wir unterstützen sie damit bei der Belebung und Stärkung der Innenstadt.“

Die Corona-Pandemie und der Lockdown haben die ohnehin schon schwierige Situation in zahlreichen Innenstädten und Ortszentren teils drastisch verschärft. Schreyer: „Ich bin froh, dass wir in Bayern schlagkräftige Förderprogramme für die Stadt- und Ortsentwicklung haben. Die Städtebauförderung ist seit 50 Jahren ein Erfolgsprojekt. Mit dem Sonderfonds „Innenstädte beleben“ setzen wir sie ein, um aktuellen Herausforderungen in den Kommunen zu begegnen. Denn wir müssen die Innenstädte neu beleben. Ich werde mich weiterhin für die betroffenen Branchen und die Innenstädte einsetzen.“

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber: „Die Pandemie hat als Brandbeschleuniger den Strukturwandel des Einzelhandels und somit in besonderem Maße auch der Innenstadt vorangetrieben. Die Städtebauförderung hat bereits Großes geleistet, gerade beim Umbau des Königsplatzes, der Maximilianstraße und der Neugestaltung der Fußgängerzone in der Innenstadt. Jetzt gilt es diese Vorzeigeprojekte mit einer schnellstmöglichen Aufwertung durch kulturelle und innovative Angebote in der Innenstadt gegen die Pandemieauswirkungen zu stärken. Die Förderung aus dem Sonderfonds ‚Innenstädte beleben‘ für unseren Projektfonds ‚Stadtsommer 2021/22‘ ist dafür überlebenswichtig und daher ist die Stadt Augsburg dem Freistaat für die großzügige Unterstützung sehr dankbar.“

Bereits im Juli hatte das Bauministerium bekanntgegeben, welche Gemeinden vom Sonderfonds profitieren. Nachdem diese Gemeinden Zuwendungsanträge gestellt haben, können die Fördermittel nun bewilligt werden. „Es ist toll zu sehen, dass die Gemeinden jetzt mit der Umsetzung ihrer Projekte beginnen,“ so Schreyer. „Wenn wir wissen wollen, wie die Innenstadt der Zukunft aussieht, müssen wir von Architektur und Verkehr über Kunst und Kultur bis Handel und Gastronomie alle Bereiche mitdenken. Das Thema ist aktueller denn je und wir haben es jetzt in der Hand, ob Corona vielleicht sogar eine Chance für die Innenstädte wird.“

Auch Kempten wird bedacht: „Die Stadt Kempten erhält für die Maßnahme ‚Sommergärten‘ 19.200 Euro. Wir unterstützen sie damit bei der Belebung und Stärkung der Innenstadt.“ Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle: „Die Weiterentwicklung, insbesondere die Neubelebung und Gestaltung der Innenstädte, spielt auch für uns eine wichtige Rolle, um das Wachstum der Stadt Kempten (Allgäu) qualitativ zu sichern. Ziel ist es, Anpassungen voranzubringen, damit Kempten auch weiter ein attraktiver Lebensort für alle Generationen bleibt.“