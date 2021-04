Inningen | Pkw fährt frontal gegen Baum – Haftbefehl gegen Fahrer erlassen

Die weiteren Ermittlungen der Autobahnpolizeistation Gersthofen und der Kriminalpolizei Augsburg begründeten den dringenden Verdacht, dafür, dass es sich bei dem berichteten Verkehrsunfall nicht um ein Unglücksgeschehen gehandelt hatte, sondern der 48-jährige Pkw-Fahrer den Unfall offenbar bewusst herbeigeführt hatte und gezielt gegen den Baum gefahren war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Augsburg gegen den 48-Jährigen zwischenzeitlich einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erlassen und in Vollzug gesetzt. Mittlerweile konnte der Beschuldigte vom Krankenhaus in die JVA Gablingen verlegt werden.

Um die noch nicht abgeschossenen Ermittlungen zum Unfallhergang und den Tathintergründen nicht zu beeinträchtigen, können derzeit keine weiteren Details genannt werden.

Die 35-jährige Beifahrerin befindet sich aufgrund ihrer schweren Verletzungen immer noch in stationärer Behandlung.

