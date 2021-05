Inningen | Teurer One-Night-Stand

Gestern brachte ein 41-Jähriger einen Diebstahl von 800 Euro zur Anzeige. Der Tatverdacht richtet sich gegen eine 20-jährige Augsburgerin, die er kurz zuvor über eine Dating-Plattform kennenlernte.

Am 12.05.2021 kam es in der Wohnung des Geschädigten zum ersten und vermutlich letzten vergnügungsvollen Treffen zwischen den Beiden. Nachdem beide irgendwann an dem Abend einschliefen, wachte der 41-Jährige gegen 03:00 Uhr auf, die Kurzzeitbekanntschaft war jedoch samt 800 Euro aus der Wohnung verschwunden.

Die 20-jährige Frau wird sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

