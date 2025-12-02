Newsletter
Insa: AfD baut Vorsprung vor Union aus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die AfD baut ihren Vorsprung zur Union in der Wählergunst deutlich aus. Das berichtet die “Bild” (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf den neuen “Meinungstrend” des Instituts Insa.

Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 27 Prozent. Das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche. CDU/CSU verlieren dagegen einen Punkt auf 24,5 Prozent. Die SPD verliert einen halben Prozentpunkt und fällt auf 14,5 Prozent. Die FDP verbessert sich von drei auf 3,5 Prozent. Die Grünen (elf Prozent), die Linkspartei (10,5 Prozent) und das BSW (vier Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Auch die sonstigen Parteien bleiben zusammen bei fünf Prozent.

Insa-Chef Hermann Binkert sagte der “Bild”: “Die AfD zieht der Union wieder davon. Schwarz-Rot fällt auf unter 40 Prozent. Parlamentarische Mehrheiten sind bereits mit 44 Prozent möglich. Das maximal mögliche Potential aller Parteien liegt jeweils bei unter 40 Prozent. Eine absolute Mehrheit für eine Partei bundesweit erscheint derzeit unrealistisch.”

Für den Insa-Meinungstrend im Auftrag von “Bild” wurden vom 28. November bis zum 1. Dezember 2025 insgesamt 2.002 Bürger befragt.

