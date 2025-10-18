Newsletter
Samstag, Oktober 18, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Insa: AfD erreicht neuen Höchstwert in Sonntagsfrage

Die AfD legt in der Wählergunst weiter zu. Im “Sonntagstrend”, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die “Bild am Sonntag” erhebt, klettert die AfD um einen Prozentpunkt auf 27 Prozent.

Alice Weidel am 14.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Das ist der höchste Wert, den die Partei jemals in der Erhebung erreicht hat. Damit liegt die AfD seit dem 20. September durchgängig vor der Union, die ebenfalls einen Punkt zulegt und auf 25 Prozent kommt.

Die SPD bleibt unverändert bei 14 Prozent. Die Grünen verlieren im Wochenvergleich einen Prozentpunkt und erreichen elf Prozent. Die Linke hält ihren Wert von elf Prozent.

Das BSW kommt weiterhin auf vier Prozent. Auch die FDP verharrt bei vier Prozent. Ebenfalls vier Prozent würden sonstige Parteien wählen (minus 1).

Für die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut 1.200 Personen im Zeitraum vom 13. bis zum 17. Oktober befragt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

