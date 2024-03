Insa: Erster Dämpfer für Wagenknecht

Im aktuellen „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für „Bild am Sonntag“ erhebt, verliert das Bündnis Sahra Wagenknecht erstmals. Im Vergleich zur Vorwoche erreicht die Wagenknecht-Partei diese Woche mit 7 Prozent einen Punkt weniger.

Sahra Wagenknecht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Stärkste Partei im Sonntagstrend bleibt mit Abstand die Union mit 30 Prozent – CDU/CSU sind damit aktuell doppelt so stark wie die Kanzlerpartei SPD (15 Prozent). Zweitstärkste Partei ist weiterhin die AfD (19 Prozent), auch die Ampel-Parteien Grüne (13 Prozent) und FDP (5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Die Freien Wähler und die Linke (beide 3 Prozent) scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. Zulegen können in dieser Woche nur die Sonstigen auf jetzt 5 Prozent.

Für die „Bild am Sonntag“ hat Insa 1.200 Personen im Zeitraum vom 26. Februar bis zum 1. März befragt (TOM). Frage: Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen“