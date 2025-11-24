Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Insa: NRW-CDU in Wählergunst deutlich vorn

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Anderthalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (Frühjahr 2027) stemmt sich die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst dort erfolgreich gegen den allgemeinen Negativtrend der Union und liegt in der von Insa gemessenen Wählergunst deutlich vorn.

Insa: Nrw-Cdu In Wählergunst Deutlich Vorn
Hendrik Wüst (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Laut der Erhebung des Instituts für die “Bild” würden aktuell 36 Prozent der Wähler für die CDU stimmen. Deutlich schlechter sieht es für die Grünen aus: Wüsts Koalitionspartner erreicht nur noch zwölf Prozent. Die SPD käme in ihrer ehemaligen Hochburg nur noch auf 19 Prozent der Stimmen. Die AfD kommt aktuell auf 16 Prozent, die Linkspartei auf sieben Prozent. Die FDP müsste mit fünf Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag zittern.

Für die Umfrage wurden vom 11. bis 18. November 1.000 Personen befragt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

