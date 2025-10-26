Newsletter
Sonntag, Oktober 26, 2025
7.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Insa-Umfrage: AfD bleibt stärkste Kraft

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die AfD bleibt in der Wählergunst trotz Verlusten die stärkste Kraft. Das geht aus dem “Sonntagstrend” der “Bild am Sonntag” hervor, für den das Meinungsforschungsinstitut Insa 1205 Personen im Zeitraum vom 20. bis zum 24. Oktober befragt hat. In der Umfrage kommt die AfD auf 26 Prozent (-1 Prozentpunkt).

Insa-Umfrage: Afd Bleibt Stärkste Kraft
Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Union verliert ebenfalls einen Punkt und sinkt auf 24 Prozent. Die SPD gewinnt im Vorwochenvergleich einen Prozentpunkt dazu (15 Prozent).

Die übrigen Parteien halten ihre Werte: Die Grünen und die Linke stehen jeweils bei 11 Prozent, BSW und FDP bei jeweils 4 Prozent. Alle weiteren Parteien erreichen zusammen 5 Prozent (plus 1).

Zusätzlich hat das Institut 1.003 Personen zwischen dem 23. und 24. Oktober gefragt, ob sie mit der Arbeit der aktuellen Bundesregierung zufrieden oder unzufrieden sind und ob sie glauben, dass die Bundesregierung die komplette Legislaturperiode von vier Jahren hält. 66 Prozent sehen danach die Regierungsarbeit kritisch, das sind im Vergleich zur letzten Erhebung am 10. Oktober noch einmal drei Prozentpunkte mehr. Zufrieden sind noch 25 Prozent der Befragten (-3 Punkte).

49 Prozent der Befragten rechnen damit, dass die aktuelle Bundesregierung nicht die komplette Legislaturperiode bis 2029 hält. 32 Prozent glauben hingegen, dass die Koalition bis 2029 besteht.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Günzburg

🔴 Livestream: Sprengung der Kühltürme in Gundremmingen – Heute ab 11:30 Uhr

0
Gundremmingen, 25. Oktober 2025 – Heute Mittag werden die...
FC Augsburg

Höchste Bundesliga-Heimpleite – Leipzig demütigt den FC Augsburg im eigenen Stadion

0
Zum Auftakt in die englische Woche aus Bundesliga- und Pokalspielen kassierte der FC Augsburg eine derbe Ohrfeige. Gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig setzte es in einer absurden Partie eine derbe 0:6-Niederlage. Es war die höchste Heimpleite des FCA in der Bundesliga.
Augsburg Stadt

„Ein Tag zum Vergessen.“ – Die Stimmen zur 0:6 Heimklatsche des FCA gegen Leipzig

0
Zum Auftakt in die englische Woche aus Bundesliga- und...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 25.10.2025

0
Aichach- Körperliche Auseinandersetzung im DPD-Verteilzentrum | Gersthofen -Sachbeschädigung an Kfz durch Verschmutzung | Gersthofen B2 Fahrtrichtung Süden -Verkehrsunfall mit Personenschaden | Merching -Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
FC Augsburg

Auftakt in die englische Woche – Der FC Augsburg erwartet den Tabellenzweiten RB Leipzig

0
Zum Auftakt in die englische Woche bekommt es der FC Augsburg am Samstagnachmittag mit dem Tabellenzweiten RB Leipzig zu tun. Die Schwaben müssen nach zwei Spielen ohne Niederlage nun gegen eines der Ligaschwergewichte bestehen.

Neueste Artikel