“Insgesamt haben wir am Ende verdient 1:5 verloren.” | Die Stimmen zur Pleite des FC Augsburg in Dortmund

Dem FC Augsburg gelang die Wiedergutmachung für das schwache Heimspiel gegen Bremen nicht. Bei einer guten Borussia Dortmund zeigte man erneut eine enttäuschende Leistung. Bereits nach einer ersten Halbzeit, in der der Charaktertest nicht bestanden wurde, war die Partie verloren. Nach der 1:5- Pleite sollte man alle Gedanken an das internationale Geschäft für den Moment zu den Akten legen. Das hatten die Beteiligten nach dem Spiel zu sagen:

Ruben Vargas: „Im Spielverlauf hat man heute gesehen, dass wir es Dortmund viel zu leicht gemacht und ihnen zu viel Platz gelassen haben. Wir haben diese Saison schon oft genug gezeigt, dass wir es anders können. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir uns nochmal aufgebäumt, trotzdem stehen wir am Ende ohne Punkte da. Ziel ist es jetzt, den Kopf oben zu behalten und die nächsten zwei Spiele wieder unsere Qualität auf den Platz zu bekommen, das ist unser Anspruch.“

Ermedin Demirović: „Wir sind entschlossen hierhergefahren, wollten aggressiv sein und etwas mitnehmen – das ist heute nach hinten losgegangen. Die Gegentore haben wir viel zu einfach kassiert und wir waren in den Schlüsselmomenten nicht da. Umso schwieriger ist es dann, wieder zurückzukommen. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar Moral bewiesen und weiter nach vorne gespielt, trotzdem hat die bessere Mannschaft heute gewonnen. Für uns geht es jetzt darum, uns auf die nächsten beiden Partien zu konzentrieren und die Saison gut abzuschließen.“

Youssoufa Moukoko: „Die Aufstellung war sehr überraschend, aber schon gestern im Training haben wir uns sehr gut gefühlt. Wir wollten Spaß haben und freuen uns auf Dienstag. Das Kombinationsspiel mit Donny Malen, Marco Reus und Jamie Gittens hat sehr gut funktioniert. Die drei Punkte nehmen wir mit. Marco ist ein verdienter Borusse. Wir wollen die letzten Tage mit ihm genießen. Wir werden ihn vermissen. So eine Legende nicht mehr hier zu haben, ist traurig. Wir hoffen, dass wir ihm am Ende etwas Besonderes geben können.“

Antonios Papadopoulos: „Mega, davon träumt jeder kleine Junge. Ich hatte schonmal das Startelf-Debüt, aber das war gegen Wehen Wiesbaden auswärts. Hier zuhause ist es nochmal etwas anderes. Wir haben es gut gemacht und richtig geilen Fußball gespielt. Wenn man in diesem Stadion spielt, geht alles irgendwie von alleine.“

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Unser Ziel war es heute, nicht den Bus vor dem eigenen Tor zu parken. Wir haben von Anfang an versucht, den Gegner mit hohem Pressing unter Druck zu setzen. Das hat leider nicht geklappt. Das frühe erste Gegentor war mitentscheidend, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es für uns einige Möglichkeiten gab. Das zeigt auch der xGoals-Wert von 2,5. Wir hatten aber Probleme in den letzten Dritteln, defensiv gab es zu viele Räume und offensiv brauchen wir zu viele Chancen. Insgesamt haben wir am Ende verdient 1:5 verloren.”

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): „Wir sind sehr zufrieden mit dem Spiel, dem Ergebnis und den Rahmenbedingungen heute. Es war ein spezielles Spiel, vor allem auch wegen Marco Reus, das hat man gespürt. Es war wichtig für uns, ein gutes Heimspiel zu zeigen, wir haben extrem viel rotiert und damit Chancen an alle Spieler verteilt. Jeder hat gezeigt, wie wichtig er für uns sein kann.“

Quelle: fcaugsburg.de /bvb-tv