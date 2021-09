„Insgesamt war der Sieg nicht unverdient.“ | Stimmen zum FC Augsburg-Erfolg über Mönchengladbach

Die ersten vier Saisonspiele hatte der FC Augsburg nicht gewinnen können, heute aber durfte gefeiert werden. Nach einer starken Defensivleistung gewann man dank des Jokertores von Florian Niederlechner mit 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Das hatten die Beteiligten nach dem Spiel dazu zu sagen.

Florian Niederlechner: „Der Trainer hat gestern zu mir gesagt, dass ich erst einmal nicht spiele und er Andi von Beginn an bringt, ich dann aber reinkomme und das Spiel entscheide. Das ist schon Wahnsinn, dass es dann genauso kommt. Es ist ein wirklich unheimlich schönes Gefühl und freut mich auch für die Fans und den Verein. Wir waren in der Defensive sehr stabil und haben nach vorne immer eigene Aktionen kreiert. Die Fünferkette hat uns Stabilität verliehen. Insgesamt war der Sieg nicht unverdient.“

Ruben Vargas: „Das war eine sehr, sehr gute Teamleistung und es ist ein unheimlich schönes Gefühl, endlich mal wieder einen Heimsieg mit unseren Fans bejubeln zu können. Für welch eine Stimmung die 12.500 Zuschauer gesorgt haben, hat uns noch einmal beflügelt. Ich freue mich für Flo, dass ihm der entscheidende Treffer gelungen ist. Ich musste gar nicht mehr groß schauen, denn sein Laufweg war klar. Ich hoffe, dass es so in den nächsten Spielen für uns weiterläuft.“

Reece Oxford:„Wir haben heute viel Mentalität gezeigt. In der ersten Hälfte haben wir vor allem gut verteidigt, in der zweiten Halbzeit wollten wir über Konter gefährlich werden. Am Ende hat es dann so geklappt, dass wir das Tor machen und hinten erneut die Null halten. Für Flo freut es mich sehr, dass er sich mit einem Tor belohnen konnte.“

Niklas Dorsch: „Wir haben jetzt in fünf Spielen dreimal die Null gehalten. Auch wenn die beiden Heimspiele zuvor mit jeweils vier Gegentoren bitter und unnötig waren, haben wir daraus gelernt und uns heute endlich für unseren Aufwand belohnt. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden, aber am Ende ist nicht wichtig, wie ich gespielt habe, sondern wie wir als Team heute aufgetreten sind.“