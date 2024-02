Der FCA gibt in der WWK Arena zunächst eine 1:0 Führung gegen Leipzig aus der Hand und kommt dann nach eigenem Rückstand stark zurück. Am Ende steht das 24. Spiel mit mindestens einem Gegentor in Serie und ein 2:2 gegen Leipzig zu Buche. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Kristijan Jakić: „Es ist ein bisschen schade, dass wir am Ende nur mit einem Punkt dastehen, denn ich denke schon, dass wir hier heute auch gewinnen hätten können. Persönlich freue ich mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich fühle mich seit dem ersten Tag sehr wohl und wurde überragend in der Mannschaft aufgenommen. Es fühlt sich an wie eine kleine Familie – nicht nur auf dem Feld, sondern auch im ganzen Klub. Ich will der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen und mich natürlich für die Europameisterschaft zu zeigen.“

Phillip Tietz: „Spielerisch war das eine sehr gute Leistung von uns, darauf können wir auf jeden Fall aufbauen. Der FC Augsburg, der nur lange Bälle geschlagen hat, gehört der Vergangenheit an. Hinzu kommt unsere Mentalität, dass wir nach dem Rückstand erneut zurückgekommen sind und uns Gegentore nicht zurückwerfen. Ich freue mich auch über mein Tor, denn ich wollte ihn mit meinem schwachen Fuß einfach nur aufs Tor bringen – umso schöner, dass er dann reingegangen ist!“

Ermedin Demirović: „Wir haben erneut gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft dagegenhalten können. Dass uns wieder ein Comeback gelungen ist, spricht für den Willen und die Moral des gesamten Teams. Wir werden trotzdem weiter hart daran arbeiten, hinten auch mal die Null zu halten. Wir haben die letzten Wochen einige gute Spiele gegen Top-Mannschaften gezeigt, daran wollen wir nun anknüpfen. Am Ende des Tages ist der Punkt heute auf jeden Fall verdient.“

Finn Dahmen: „Das Spiel kann am Ende in beide Richtungen kippen, aber wir hatten schon auch den Sieg auf dem Fuß. Für die Zuschauer war es sicher ein richtig cooles Spiel, den es ging eigentlich immer hin und her. Mit dieser Leistung können wir auf jeden Fall zufrieden sein, auch wenn es einen so kurz nach dem Spiel schon ärgert, dass man nicht gewonnen hat. Wir sind aber auf einen guten Weg, uns auch defensiv zu stabilisieren. Ich hoffe, dass wir jetzt in Mainz gewinnen können. Für mich wird das sicherlich ein besonderes Spiel, aber mit Anpfiff geht es nur darum, dass wir die drei Punkte für uns holen.“

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Wir haben vor dem Spiel gesagt: Wenn wir Punkte holen wollen, dann brauchen wir eine Top-Leistung – das hat die Mannschaft heute gezeigt. In den ersten 30 Minuten haben wir hoch gepresst und sind 1:0 in Führung gegangen, dann liegen wir plötzlich nach zwei tollen Toren des Gegners 1:2 hinten. Meine Spieler haben aber immer versucht, mit Moral und Charakter zurückzukommen, und sich mit dem 2:2 belohnt. Die letzten 15 Minuten waren hektisch, weil meine Mannschaft bis zur letzten Minute drei Punkte holen wollte. Insgesamt war es aber ein geiles Spiel und am Ende steht ein Punkt, über den wir heute etwas enttäuscht sind, aber morgen sehr zufrieden sein werden. Es ist ein super Zeichen, wenn die Spieler nach einem 2:2 gegen Leipzig unmittelbar nach dem Spiel unzufrieden sind. Denn das zeigt, dass wir uns immer weiterentwickeln wollen.“

Marco Rose (Trainer RasenBallsport Leipzig): „Ein gerechtes Unentschieden, das belegen auch die Statistiken. Insgesamt war es ein intensives, gutklassiges Bundesliga-Spiel mit viel Rasse und Klasse. Wir hatten das Spiel gut im Griff, sind nach dem 0:1 schnell zurückgekommen und in der zweiten Halbzeit nicht unverdient in Führung gegangen. Wir hatten selbst die Chance zum 1:3, kassieren dann aber nach einem Gegenkonter den Ausgleich. Wenn wir am Ende den Elfmeter ins Tor machen und drei Punkte holen, dann würde ich von einer guten, erwachsenen Leistung gegen einen starken Gegner reden. So muss ich ein Unentschieden erklären.“