Intensive Kontrollen in Niederbayern führen zu 38 Verstößen gegen Verkehrs-, Waffen- und Betäubungsmittelgesetze

NIEDERBAYERN. Das Polizeipräsidium Niederbayern hat vom 22. Oktober bis 4. November mehrere Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen durchgeführt. Diese Operation war Teil einer länderübergreifenden Zusammenarbeit mit den Polizeien von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen.

Intensive Kontrollen mit erstaunlichen Befunden

Während des zweiwöchigen Kontrollzeitraums wurden nahezu 130 Einsatzkräfte mobilisiert, die rund 800 Personen und 500 Fahrzeuge überprüften. Insgesamt stellte die Polizei 38 Verstöße fest, die hauptsächlich Verkehrsstraftaten und -ordnungswidrigkeiten sowie Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz betrafen.

Sicherstellung und Fälschungen entdeckt

Die Kontrollen fanden vor allem an potenziellen Tatorten statt, insbesondere in Wohn- und Industriegebieten nahe Autobahnen oder anderen gut erreichbaren Verkehrsverbindungen. Ein bemerkenswerter Fall war die Sicherstellung von zwei verbotenen Schlagringen bei einem rumänischen Insassen in einem deutschen Kleinbus. Ebenso entdeckten die Beamten gefälschte französische Zulassungspapiere und Versicherungsunterlagen bei einem kontrollierten Audi auf einem Autobahnparkplatz.

Steigendes Risiko zur dunklen Jahreszeit

Die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen bleibt ein zentrales Ziel der Polizei. Einbrüche gefährden das persönliche Sicherheitsgefühl stärker als der materielle Verlust. Besonders in der dunklen Jahreszeit nutzen Diebe die frühe Dämmerung, um unbemerkt einzudringen.

Mit einfachen Maßnahmen und Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft können viele Einbrüche verhindert werden:

Sperren Sie Ihre Haustür immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit.

Schließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster zählen als offen.

Verstecken Sie keine Schlüssel draußen.

Achten Sie auf ungewöhnliche Fremde in Ihrer Wohngegend.

Unterstützen Sie Nachbarn, insbesondere Senioren, mit Wachsamkeit.

Vermeiden Sie Hinweise auf Abwesenheit.

Rufen Sie im Verdachtsfall die Polizei unter 110.

Auch mechanische Sicherungen wie einbruchhemmende Türen oder Fenster sowie Alarmanlagen und Videoüberwachung bieten erhöhten Schutz. Umfangreiche Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auf www.k-einbruch.de. Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Niederbayern stehen Bürgern für Beratungen rund um den Einbruchschutz zur Verfügung.