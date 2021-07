Sebastian Kneipp ist in Bad Wörishofen allgegenwärtig und seit kurzem auch an zentralen Orten in der Innenstadt zu finden.

Insgesamt sechs Kneipp-Silhouetten sind im Kurort aufgestellt worden, um dessen Präsenz zu verstärken. An allen sechs wurden QR-Codes angebracht, über die man mehr Informationen zu Kneipp, seinem Leben sowie den fünf Säulen erhält. Jeder QR-Code hat eine eigene Zielseite.