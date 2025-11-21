Internationale Zusammenarbeit stoppt Betrügerzelle: Acht Festnahmen nach 1.000 Schockanrufen in Deutschland

Internationale Ermittlungen der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben Oberfranken unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bayreuth führten am 14. November 2025 zur Aufdeckung und Zerschlagung einer mutmaßlichen Betrügerzelle mit dem Fokus auf sogenannte „Schockanrufe“. Bei dieser Masche werden insbesondere ältere Menschen durch angebliche Notlagen von Angehörigen massiv unter Druck gesetzt und zu hohen Geldzahlungen bewegt.

Rund 1.000 Anrufe in kurzer Zeit dokumentiert

Im Zuge eines polizeilichen Informationsaustauschs zwischen deutschen und slowakischen Behörden meldeten slowakische Ermittler der Ermittlungsabteilung des Präsidiums der Polizei in Bratislava Verdachtsmomente, die auf ein „Callcenter“ in Poprad hindeuteten. Umgehend nahmen deutsche und slowakische Kriminalbeamte gemeinsame Ermittlungen auf. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde die Überwachung der Täter veranlasst, da diese bereits aktiv telefonisch auf Opfersuche in Deutschland waren. Kaum eingeleitet, konnten die Anrufe live dokumentiert werden – teilweise im Sekundentakt. Durch schnelle Maßnahmen gelang es an drei Nachmittagen zirka 1.000 Anrufe in das deutsche Festnetz festzustellen und mehrere Betrugstaten sowie Geldübergaben zu verhindern. In verschiedenen Bundesländern warnte die Polizei daraufhin betroffene Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig.

Auszug aus einem Schockanruf

„Mama… bitte… ich hab solche Angst… ich weiß nicht, was ich tun soll… du musst mir helfen“

„Guten Tag, hier spricht Polizeihauptkommissar Meier von der Verkehrspolizei. Bitte setzen sie sich erstmal. Ihre Tochter steht hier bei uns völlig unter Schock, deshalb habe ich das Gespräch übernommen.“

„Was ist denn passiert? Meine Tochter Michaela klingt ja furchtbar!“

„Es hat eben einen schweren Unfall gegeben. Ihre Tochter Michaela war beteiligt und trägt die Schuld daran. Wir müssen das jetzt klären, sonst geht Ihre Tochter heute noch in Haft.“

Zugriff in Poprad

Die Kriminalbeamten dokumentierten die Betrugstaten in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Hamburg akribisch. Unter Einbeziehung von Europol wurde ein kontinuierlicher Informationsaustausch der europäischen Behörden gewährleistet. Die Datenlage führte die slowakischen Kollegen schließlich zu einem Apartment in Poprad, aus dem die mutmaßlichen Täter operierten. Nachdem am 14. November 2025 erneut aktive Rufnummern der Betrüger überwacht wurden, erfolgten geplante Durchsuchungsmaßnahmen. Deutsche Ermittler überwachten die Schockanrufe, während Einsatzkräfte in der Slowakei den Zugriff vorbereiteten und die identifizierte Wohnung stürmten.

Beim Eindringen in das Apartment trafen die Einsatzkräfte auf acht Tatverdächtige und vier Kinder. Mehrere der mutmaßlichen Täter versuchten in letzter Minute Beweismittel zu vernichten. Dennoch konnten umfangreiche Beweismaterialien sichergestellt werden, darunter Laptops, Handys und SIM-Karten.

Die drei deutschen und fünf polnischen Staatsangehörigen wurden von der Staatsanwaltschaft Prešov und der Kriminalpolizei aus Poprad einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die Männer und Frauen im Alter von 24 bis 51 Jahren.

Durch das schnelle, grenzüberschreitende Zusammenwirken der Ermittlungsbehörden beider Länder konnte die mutmaßliche Betrügerzelle gestoppt werden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, und die gesicherten Beweismittel müssen nun ausgewertet werden. Die bisherige Zusammenarbeit beider europäischer Länder war dabei der Grundstein des Ermittlungserfolgs.

So schützen Sie sich vor Schockanrufen

Bürgerinnen und Bürger werden aufgerufen, bei Verdachtsmomenten sofort die Polizei zu informieren und kein Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte zu übergeben. Rufen Sie die angeblich betroffene Person oder Familienmitglieder über eine bekannte Nummer zurück, um die Situation zu überprüfen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, egal wie dringend es scheint. Legen Sie auf und wählen Sie die Notrufnummer 110.

Hier finden Sie ein Präventionsvideo der Polizei Oberfranken zu Schockanrufen: https://www.youtube.com/watch?v=ZBk7qWhO7dA