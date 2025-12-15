Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Internet-Störungen im Bundestag während Selenskyj-Besuch

Während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Bundestag ist es zu erheblichen Störungen beim E-Mail- und Internet-Zugang gekommen.

Internet-Störungen Im Bundestag Während Selenskyj-BesuchPolizei im Regierungsviertel am 15.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Die “Bild” berichtet, dass verschiedene Fraktionen und Abgeordnete betroffen waren. Ein Sprecher der Bundestagsverwaltung bestätigte den Vorfall und erklärte, dass seit etwa 14:30 Uhr ein größerer Ausfall vorliege, der noch andauere.

Auch aus Abgeordnetenbüros hieß es, dass die Internetverbindung unterbrochen sei und auch das Intranet betroffen sei. Die Stromversorgung blieb jedoch intakt. Der “Bild” zufolge trat die Störung sowohl bei internen als auch externen Geräten auf, und auch Drucker seien betroffen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Bundestagsserver von der Störung betroffen sind.

Nach dem Ausfall ließ die Polizei selbst Sonderzugangsberechtigte nicht mehr passieren. Es ist noch unklar, ob es sich um eine gezielte Cyber-Attacke auf den Bundestag handelt.

