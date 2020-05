Interview | Schüler der FOS/BOS Augsburg kritisieren den Zustand ihrer Schule in Corona-Zeiten

Vor einer Woche wurde das Lockdown für die Abschlussklassen in Bayern beendet. Unter Einhaltung bestimmter Hygieneregeln können sich die Schüler wieder auf ihre Prüfungen vorbereiten. Doch nicht überall scheint es möglich die Hygieneregeln einzuhalten. Besonders schlimm scheinen die Zustände weiter an der Augsburger FOS/BOS zu sein. Wir konnten uns mit Schülern der Einrichtung darüber austauschen.

Vor einer Woche wurde das Lockdown für die Abschlussklassen beendet. Auch in der FOS/BOS ging es wieder los. Wie wurde das Homeschooling in ihrer Schule durchgeführt und wie wichtig ist es für Sie nun wieder im Präsenzbetrieb zu sein?

Da keine vernünftige Vorbereitung stattfindet, beispielsweise Mathematik maximal 2-3 Stunden pro Woche, obwohl ein großer Teil des Stoffes der Abschlussprüfung fehlt, ist die Öffnung leider keine Hilfe. Zudem behindert die Vorbereitung auf die Ersatzprüfungen die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung massiv.

Die Schulen haben zahleiche Hygieneregeln einzuhalten. Wie können die Abstands und Hygieneregeln eingehalten werden?

Im Schulhaus sowie an Straßenbahnhaltestelle gar nicht, wie die Bilder belegen. Es finden, auch wenn die Lehrer was anderes behaupten, kaum Kontrollen statt. An der Straßenbahn wird gar nicht kontrolliert.

Die Zustände an Ihrer Schule sind ja schon seit einiger Zeit bekannt, jetzt haben sie sich mit einem Hilferuf über Stadträte an die Oberbürgermeisterin gerichtet. Gibt es darauf schon Reaktionen und wie realistisch ist es, dass dies nun zeitnah geändert wird.

Wir haben großes Vertrauen in die Oberbürgermeisterin und sind uns sicher, dass Sie sich wie versprochen für die Belange der Schüler einsetzt. Bisher hat sich aber leider nichts geändert.

Wo muss aus Ihrer Sicht nun auf jeden Fall unmittelbar Abhilfe geschafft werden?

Die Frage ist eher, wo nicht? Unbenutzbare Toiletten, eine Decke die mit Sperrholz vernagelt werden muss, damit keine Stücke auf die Schüler fallen. Nachhilfe die versprochen aber nie abgehalten wurde. Defekte Seifenspender, nicht vorhandene Papiertücher und Desinfektionsmittel.

Viele Schüler, vor allem schwache, kommen aus Angst die Abschlussprüfung nicht zu bestehen, trotz Vorerkrankung. Es ist eine hohe psychische Belastung, vor allem für Schüler, die Angehörige von Risikogruppen zuhause haben.

Leserfoto 1 von 2

Gibt es Schüler, die aufgrund der Zustände nun zuhause bleiben? Wie ist die Gefühlslage bei den Schülern?

Aktuell sind uns keine bekannt. Schüler die dies wollten wurden ermahnt, überredet zu bleiben, das Abitur sei sonst in Gefahr. Man versucht nun in wenigen Wochen überstürzt nachzuholen was man in Halbjahr 2 versäumt hat.

Sie alle stehen zeitnah vor ihrem Abschluss. Wie sehr belasteten die aktuelle Situation und die Zustände an ihrer Schule die Konzentration auf das Ziel?

Gerade Schüler, deren Eltern der Risikogruppe angehören, und die trotzdem unter Druck in die Schule beordert werden, leiden. Sätze wie: Wenn dir das Abitur egal ist, kannst du gerne zuhause bleiben, diese fallen täglich.

Anmerkung der Redaktion: Die Namen der Schüler wurden hier bewusst nicht veröffentlicht.