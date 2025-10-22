Newsletter
Investor erwartet Erholung von Immobilienmarkt in Europa

Von DTS Nachrichtenagentur

Der weltgrößte Immobilieninvestor Blackstone sieht den Immobilienmarkt in Europa und auch in Deutschland vor einer deutlichen Erholung. “Wir sind der Meinung, dass die aktuellen Fundamentaldaten insgesamt sehr solide sind und zu einer deutlichen Belebung des Marktes führen werden”, sagte Europa-Chef James Seppala dem “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe).

Baukräne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der deutsche Markt brauche aber etwas länger mit der Erholung als die europäischen Nachbarn. “In Deutschland ist es noch etwas ruhiger, aber auch dort wird die Erholung kommen, die Fundamentaldaten sind auch hier stark”, sagte Seppala. Derzeit sei man als Investor schon wieder sehr aktiv in Nordeuropa und Großbritannien, auch in Frankreich habe man gerade einen großen Deal gemacht.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

