Inzidenz bleibt unter 50 – Weitere Lockerungen im Landkreis Landsberg

Für den Landkreis Landsberg am Lech wurde der Wert der 7-Tage-Inzidenz in Höhe von 50 am 12.03.2021 an drei aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr überschritten. Die für den neuen Inzidenzbereich maßgeblichen Regelungen gelten ab Samstag, 13.03.2021, 0.00 Uhr. Das Landratsamt macht dies amtlich bekannt.

Aus dieser Bekanntmachung ergeben sich ab Samstag, den 13.03.2021, 0.00 Uhr, insbesondere folgende Änderungen:

Erlaubt ist wieder

Kontaktfreier Sport unter freiem Himmel: In Gruppen von bis zu 10 Personen bzw. in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren

Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr unter Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen, Ausarbeitung eines Schutz- und Hygienekonzepts sowie Begrenzung der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden – ein Kunde ja 10m2 für die ersten 800 m2 der Verkaufsfläche, so- wie zusätzlich ein Kunde je 20 m2 für den 800 m2 übersteigenden Teil der Verkaufsfläche. Keine Terminbuchung

Öffnung von Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologischen und botanischen Gärten unter Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen, Ausarbeitung eines Schut- und Hygienekonzepts sowie ohne vorherige Terminbuchung und Kontakt- datenerfassung.