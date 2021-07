Inzidenz im Raum Augsburg steigt auch am Montag leicht an

Wie im gesamten Bundesgebiet hat auch im Raum Augsburg die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den letzten Tagen wieder zugelegt. Noch bewegt man sich aber auf einem übersichtlichen Niveau. Grund für Leichtsinn ist aber keiner gegeben.

Die Stadt Augsburg meldet 5 neue Covid-19-Fälle. Registriert wurden 4 Fälle mit Meldedatum Sonntag, 11. Juli, sowie ein weiterer Fall mit Meldedatum Freitag, 9. Juli.nsgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 18.270 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 17.784 Personen gelten als genesen, 82 sind aktuell infiziert, 404 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 15,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 16,7. Gestenr hatte der Wert laut RKI noch bei 14,8, laut Angaben der Stadt bei 15,0 gelegen.

Auch im Landkreis Augsburg ist dieser Wert in den vergangenen Tagen auf heute 12,6 (RKI) angestiegen.

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt heute laut RKI bei 3,0. Aktuell gibt es in den Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg stationär weder positiv auf Corona getestete Patienten noch Verdachtsfälle.