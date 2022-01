Inzidenz über 2.000 – Österreich beendet Lockdown für Ungeimpfte

Trotz massiv steigender Corona-Infektionszahlen beendet Österreich am Montag den bisherigen Lockdown für Ungeimpfte. Das teilten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch mit. 2G in Handel und in der Gastronomie soll aber vorerst bleiben.

Wien, Österreich, über dts Nachrichtenagentur

Zuletzt waren insbesondere aus den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Kärnten Rufe nach Lockerungen lauter geworden. Noch am Vortag hatte Mückstein ein Aufweichen der Regeln abgelehnt. Österreich hat laut aktuellster Daten eine 7-Tage-Inzidenz von 2.036, auf den Intensivstationen hatte sich die Lage aber zuletzt entspannt.

Besonders viele Neuinfektionen gibt es bei den 5-bis-14-Jährigen, hier liegt die 7-Tage-Inzidenz bei rund 3.800. Das bedeutet: Etwa jedes 13. Kind in dieser Altersgruppe ist derzeit nachweislich infiziert, dazu kommt noch eine Dunkelziffer mit nicht erkannten Fällen.