Iran greift Israel mit Drohnen an

Der Iran nach eigenen Angaben mehrere Kampfdrohnen in Richtung Israel geschickt, die israelische Armee bestätigt den Angriff.

Israel und Iran, via dts Nachrichtenagentur

Es handele sich um eine Reaktion auf die Bombardierung der iranischen Botschaft in Damaskus am 1. April, hieß es in iranischen Staatsmedien. Ein Sprecher der israelischen Armee sagte: „Vor Kurzem hat der Iran unbemannte Luftfahrzeuge von seinem Territorium in Richtung des Territoriums des Staates Israel gestartet“. Das Luftverteidigungssystem sei in höchster Alarmbereitschaft, gleichzeitig mit den Flugzeugen der Luftwaffe und den Schiffen der Marine, die den Luftraum des Landes schützen sollen.

Ein Angriff an diesem Wochenende war allgemein erwartet worden. Israel bereitete sich seit Tagen auf iranische Vergeltungsmaßnahmen vor, nachdem mutmaßlich das israelische Militär am 1. April ein Gebäude auf dem Gelände der iranischen Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen hatte, wobei nach iranischen Angaben sieben Personen, darunter zwei Generäle, getötet worden waren.