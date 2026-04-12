Iran-Krieg: CDU sieht Trumps Blockade-Plan als Verhandlungstaktik
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Iran-Krieg: CDU sieht Trumps Blockade-Plan als Verhandlungstaktik

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Außenpolitiker Jürgen Hardt (CDU) hält die Ankündigung einer US-Seeblockade in der Straße von Hormus in erster Linie für eine Verhandlungstaktik des US-Präsidenten.

Jürgen Hardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Präsident Trump kann keine blockierten Handelswege gebrauchen“, sagte Hardt der „Rheinischen Post“ (Montagausgabe). „Das führt auch in den USA zu steigenden Preisen und schwächt ihn innenpolitisch“, erklärte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.

„Beide Seiten versuchen, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Ich sehe Trumps Äußerungen über eine mögliche US-Blockade eher als Verhandlungstaktik“, so Hardt. „Außerdem haben wir gelernt, bei ihm nicht jedes Wort sofort als endgültige Festlegung zu verstehen“, sagte der CDU-Politiker.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger in Augsburg

0
Augsburg – Seit Dienstag, den 14. April 2026, wird...
Polizei & Co

Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

0
Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für...
Polizei & Co

17-Jähriger wegen Körperverletzung nach Auseinandersetzung in Augsburger Innenstadt festgenommen

0
Augsburg (ots) - In der Innenstadt von Augsburg kam...
Newsletter

Horrorcrash auf der A9 bei Holledau: 21-Jähriger stirbt bei tragischem Unfall

0
Ein 21-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Mittwoch...
Vermischtes

Mindestens neun Tote nach Schüssen an Schule in der Türkei

0
Bei einem Amoklauf an einer Schule in der Türkei...