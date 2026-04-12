Iran-Krieg: CDU sieht Trumps Blockade-Plan als Verhandlungstaktik

Der Außenpolitiker Jürgen Hardt (CDU) hält die Ankündigung einer US-Seeblockade in der Straße von Hormus in erster Linie für eine Verhandlungstaktik des US-Präsidenten.

Jürgen Hardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Präsident Trump kann keine blockierten Handelswege gebrauchen“, sagte Hardt der „Rheinischen Post“ (Montagausgabe). „Das führt auch in den USA zu steigenden Preisen und schwächt ihn innenpolitisch“, erklärte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.

„Beide Seiten versuchen, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Ich sehe Trumps Äußerungen über eine mögliche US-Blockade eher als Verhandlungstaktik“, so Hardt. „Außerdem haben wir gelernt, bei ihm nicht jedes Wort sofort als endgültige Festlegung zu verstehen“, sagte der CDU-Politiker.