Newsletter
Sonntag, November 16, 2025
9.6 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Iris Berben hat früh Ausgrenzung erfahren

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Schauspielerin Iris Berben hat zu Beginn ihrer Karriere Ausgrenzung aufgrund ihres Aussehens erlebt. “Intelligenz wurde dir von vorneherein abgesprochen, übrigens auch Witz und Humor”, sagte sie dem FAZ-Magazin.

Iris Berben Hat Früh Ausgrenzung ErfahrenIris Berben (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich habe bestimmte Rollen einfach nicht bekommen, weil man gesagt hat, das würde man mir nicht abnehmen. Meine Agentin hat mir schon in den Siebzigerjahren gesagt, ich solle mich schlampiger anziehen. Das war eine merkwürdige Situation, denn wir sprechen doch über die Inhalte eines Films. Daran merkst du, dass Stereotype ganz stark bedient wurden.”

Der Schönheitsdruck, unter dem viele junge Frauen heute stehen, macht die 75-Jährige betroffen: “Heute wird dir suggeriert, du gehörst nicht dazu, wenn du nicht die Wimpern, die Zähne so, die Haare und die `jaw line` hast. Ich gehe durch die Stadt und möchte diese Mädchen in den Arm nehmen und sagen: Wenn du wüsstest. Du bist schön, wie du bist, sei individuell. Das hält sehr viel länger.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Augsburg Stadt

Noch mehr als befürchtet: KUKA baut 560 Vollzeitstellen in Augsburg ab

0
Der Roboterproduzent Kuka plant an seinem Hauptstandort in Augsburg...
Vermischtes

Tod von drei Deutschen in Istanbul – Weitere Festnahmen

0
Der Urlaub in Istanbul endet für Mutter und Kinder...
Augsburg Stadt

Augsburg: 400 Menschen folgen Aufruf zum Klimastreik

0
Am Freitagnachmittag haben sich nach Angaben von Fridays for...
Landkreis Augsburg

Körperverletzung bei Casino-Party in Horgau – Polizei sucht Zeugen

0
Horgau – In der Nacht von Freitag auf Samstag...

Neueste Artikel