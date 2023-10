Israel bittet Deutschland um Kriegsschiff-Munition

Israel hat Deutschland nach dem Großangriff der Hamas um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag bei einem Nato-Treffen in Brüssel. Eine Entscheidung in der Frage sei aber noch nicht getroffen worden – der Austausch finde gerade statt.

Deutsche Kriegsschiffe (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Bereits am Mittwoch hatte das Bundesverteidigungsministerium angekündigt, Israel mit Drohnen zu unterstützen. Israel habe sich mit einer Unterstützungsanfrage zur Nutzung von bis zu zwei Drohnen des Typs Heron TP an die Bundesregierung gewandt, hieß es. Die Bundeswehr least derzeit fünf Drohnen dieses Typs.

Diese werden in Israel unter anderem für die Ausbildung deutscher Soldaten verwendet. Das Bundesverteidigungsministerium habe nun der Nutzung „im Sinne der Anfrage zugestimmt“, hieß es.