Newsletter
Samstag, Oktober 25, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Israel erwartet Geiselfreilassung am Montagmorgen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die israelische Regierung erwartet, dass die Freilassung aller noch lebenden Geiseln im Gazastreifen am Montag zwischen 4 und 6 Uhr Ortszeit stattfinden wird. Das teilte eine Sprecherin am Sonntag mit.

Israel Erwartet Geiselfreilassung Am MontagmorgenGazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach geht Israel davon aus, dass alle 20 lebenden Geiseln gleichzeitig an das Rote Kreuz übergeben werden. Sie würden in “sechs bis acht” Fahrzeugen ohne “kranke Darbietungen der Hamas” transportiert, hieß es. In der Vergangenheit hatte die Hamas stets eine Art Show aus den Freilassungen gemacht.

Am Montag werden zudem zahlreiche Staats- und Regierungschefs in Ägypten zu einem kurzfristig einberufenen Gipfeltreffen zusammenkommen, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). US-Präsident Donald Trump wird dort eine “Unterzeichnungszeremonie” für seinen Friedensplan für Gaza mitveranstalten.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Wirtschaft

Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen werden gesprengt

0
Am Samstag, 25. Oktober 2025, um 12 Uhr werden die beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen gesprengt. Verantwortlich für die Sprengung ist die Betreiberfirma RWE. Der Landkreis Günzburg übernimmt die Rolle der Unteren Sicherheitsbehörde und hat eine Allgemeinverfügung zum Absperrbereich erlassen.
Augsburger Panther

Auch Ingolstadt kann den AEV nicht stoppen – Augsburger Panther mit sechstem Sieg in Serie

0
Die Augsburger Panther sind in der Deutschen Eishockey Liga aktuell offenbar kaum zu stoppen. Mit einem 4:2 im Derby gegen Ingolstadt holte der AEV den sechsten Erfolg in Serie. Torhüter Jones zeigte dabei eine herausragende Leistung.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizei nimmt alkoholisierten Litauer mit Schreckschusspatrone nach Drohungen in Augsburger Supermarkt fest

0
Augsburg (ots) – Ein Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt...
Vermischtes

Trambahn in München entgleist – Fahrer und drei weitere Personen verletzt

0
Am Donnerstagabend ist im Münchner Norden eine Trambahn der...

Neueste Artikel