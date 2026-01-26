type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Israel meldet Fund sterblicher Überreste von letzter Geisel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die israelischen Streitkräfte (IDF) haben im nördlichen Gazastreifen nach eigenen Angaben die sterblichen Überreste der letzten noch vermissten Geisel nach dem Überfall vom 7. Oktober gefunden.

Opfer des Terror-Anschlags vom 7. Oktober (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nach erfolgreicher Identifizierung würden die sterblichen Überreste zur Beisetzung überführt, hieß es. Es handelte sich bei dem Toten um einen früheren Stabsfeldwebel. Der Mann soll bereits am 7. Oktober ermordet worden sein.

Nach Angaben der Streitkräfte gab es am Wochenende mehrere verdeckte Operationen, um sich dem möglichen Fundort anzunähern. Die Informationen über den Leichnam sei nicht von der Hamas gekommen, hieß es.

Für Israel war nicht nur die Befreiung aller lebenden Geiseln, sondern auch die Rückführung der Toten besonders wichtig.

Bei dem Überfall vom 7. Oktober 2023, den die Hamas aus dem Gazastreifen gestartet hatte, starben auf israelischer Seite unmittelbar rund 1.200 Menschen, etwa 240 Personen wurden zunächst als Geisel genommen, viele davon kamen später ums Leben. Durch den zwei Jahre andauernden Gegenschlag starben vermutlich mindestens rund 62.000 Menschen im Gazastreifen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

0
Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.
FC Augsburg

FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

0
Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen...
Polizei & Co

Alkoholfahrt in Augsburg: 32-Jähriger verursacht Unfall mit Totalschaden in der Jakoberstraße

0
Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Schwabmünchen | Frontalkollision auf der Südspange fordert mehrere Verletzte

0
Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich gegen 10:45 Uhr auf der Südspange ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Neueste Artikel