Israel meldet Tötung von weiterem Hamas-Kommandeur

Die israelische Armee hat in der Nacht zu Sonntag ihre Luftangriffe gegen Hamas-Ziele im Gazastreifen fortgesetzt und dabei nach eigenen Angaben einen weiteren Drahtzieher des Großangriffs vom vergangenen Wochenende getötet. Es handele sich um Billal Al Kedra, Befehlshaber der Hamas-Truppen im südlichen Chan Yunis, teilte das israelische Militär am Sonntag mit. Er soll für ein Massaker in der Siedlung Nirim verantwortlich gewesen sein.

Gazastreifen (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Nach israelischen Angaben wurden bei den Luftangriffen auch weitere Angehörige der Hamas sowie der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad getötet. Zudem wurden über 100 weitere Ziele im Gazastreifen beschossen. Es wird erwartet, dass die israelische Armee in den nächsten Tagen auch eine Bodenoffensive im Gazastreifen startet wird, der genaue Zeitpunkt ist aber weiterhin unklar.

Nach palästinensischen Angaben sollen bei den israelischen Gegenschlägen im Gazastreifen mittlerweile 2.329 Menschen ums Leben gekommen und über 9.000 verletzt worden sein. Bei dem Großangriff der Hamas auf Israel waren über 1.300 Personen getötet worden, darunter zahlreiche Besucher eines Musikfestivals.