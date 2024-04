Israel zieht Truppen aus südlichem Gazastreifen ab

Die israelische Armee hat in der Nacht zum Sonntag ihre Truppen aus der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens abgezogen. Die 98. Kommando-Abteilung habe ihren Einsatz in Chan Junis beendet, teilten die Streitkräfte am Sonntag mit. Sie habe sich zur Erholung sowie Vorbereitung auf weitere Einsätze zurückgezogen.

Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zahlreiche Bodentruppen sollen aber vorerst im nördlichen und zentralen Gazastreifen bleiben. Konkret soll eine zusätzliche Brigade den sogenannten Netzarim-Korridor, der den Gazastreifen vom Süden Israels bis zur Küste des Streifens durchquert, sichern. Der Norden des Gazastreifens wird damit vom Rest abgeschnitten.

Was die Entscheidung, die Truppen aus Chan Junis abzuziehen, für den Krieg allgemein bedeutet, war zunächst unklar. Zuletzt hatte Israel Vorbereitungen für einen Einsatz in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen angekündigt. Allerdings war zugleich auch der internationale Druck, vor allem vonseiten der USA, auf Israel gestiegen.