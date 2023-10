Israelische Armee befreit Soldatin aus Gazastreifen

Die Israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Zuge einer Bodenoperation in der letzten Nacht eine Soldatin aus der Geiselhaft im Gazastreifen befreit. Die junge Frau sei am 7. Oktober von der Hamas entführt worden, teilten die Streitkräfte am Montagnachmittag mit. Sie sei bereits medizinisch untersucht worden, es gehe ihr gut und sie sei bereits mit ihrer Familien zusammengekommen, hieß es weiter.

Gazastreifen (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Gleichzeitig veröffentlichte die Armee ein Foto, das die Soldatin im Kreis ihrer Angehörigen zeigt, dem Augenschein nach körperlich in sehr guter Verfassung. Die Armee werde weiterhin alles tun, um die Geiseln zu befreien, hieß es in der Erklärung.