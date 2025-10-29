Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Israels Armee will Waffenstillstand wieder einhalten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach mehreren Luftschlägen im Gazastreifen will die israelische Armee die Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten. Das teilte das Militär am Mittwoch mit.

Zuvor hatte Israel “als Reaktion auf die Verstöße der Hamas” Ziele in Gaza angegriffen und dabei nach eigenen Angaben “Dutzende von Terrorzielen und Terroristen” getroffen. Insgesamt seien 30 Terroristen getötet worden, die Führungspositionen innerhalb der in Gaza operierenden Terrororganisationen innegehabt haben sollen.

Man werde das Waffenstillstandsabkommen weiterhin einhalten und “auf jeden Verstoß dagegen entschlossen reagieren”, kündigte die israelische Armee an. Auch die Hamas bekennt sich weiter zu dem Abkommen, allerdings kam es zuletzt immer wieder zu Verstößen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

