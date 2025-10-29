Israels Armee will Waffenstillstand wieder einhalten

Nach mehreren Luftschlägen im Gazastreifen will die israelische Armee die Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten. Das teilte das Militär am Mittwoch mit.

Blick von Israel in den Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zuvor hatte Israel “als Reaktion auf die Verstöße der Hamas” Ziele in Gaza angegriffen und dabei nach eigenen Angaben “Dutzende von Terrorzielen und Terroristen” getroffen. Insgesamt seien 30 Terroristen getötet worden, die Führungspositionen innerhalb der in Gaza operierenden Terrororganisationen innegehabt haben sollen.

Man werde das Waffenstillstandsabkommen weiterhin einhalten und “auf jeden Verstoß dagegen entschlossen reagieren”, kündigte die israelische Armee an. Auch die Hamas bekennt sich weiter zu dem Abkommen, allerdings kam es zuletzt immer wieder zu Verstößen.