Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Israels Botschafter hält “linken Antisemitismus” für gefährlicher

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, warnt eindringlich vor linkem Antisemitismus in Deutschland. Dieser sei gefährlicher als der von rechts und gefährlicher als der islamistische Antisemitismus, “weil er seine Absichten verschleiert”, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben).

Pro-Palästina-Demo in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In Deutschland wisse man “im politischen und juristischen Bereich sehr gut, wie man den Antisemitismus von rechts bekämpft”. Auch der islamistische Antisemitismus sei brandgefährlich, “weil er die demokratische Ordnung wie ein trojanisches Pferd unterwandert. Damit lernt man jedoch umzugehen”, so Prosor.

Aber der linke Antisemitismus bewege sich “immer an der Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Aufhetzungsfreiheit – und hat diese Grenze inzwischen deutlich überschritten. Deshalb ist der linke Antisemitismus für mich der gefährlichste”, sagte der Botschafter. In Europa sehe man das den Hochschulen und Theatern. “Man gibt sich gebildet, moralisch und politisch korrekt. Aber die rote Linie dessen, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, ist längst überschritten”.

Tag für Tag werde Israel dämonisiert und delegitimiert, “die Folgen sind für alle Juden spürbar”. Noch sei es ein Skandal, dass ein israelischer Dirigent von einem Festival in Belgien ausgeladen werde, “doch die Räume des Sagbaren verschieben sich”, so Prosor.

