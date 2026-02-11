Israels Rüstungskonzern IAI verspricht Schutz vor russischen Raketen

Der israelische Rüstungskonzern IAI verspricht, Deutschland mit dem System “Arrow 3” wirksam vor russischen Raketen schützen zu wollen. “Sie werden in München und Berlin ruhiger schlafen können”, sagte Boaz Levy, Chef der Herstellerfirma IAI dem “Handelsblatt”.

Das von der Bundesregierung für 3,6 Milliarden bestellte System ist bereits seit Ende 2025 in Deutschland stationiert und soll bis 2030 voll einsatzbereit sein. IAI arbeitet mit der US-Industrie seit 30 Jahren an dem System.

Voll zum Einsatz kam es im vergangenen Sommer im Krieg mit dem Iran und den Huthis im Jemen. Diese hatten mehrere Hundert Mittelstreckenraketen auf Israel abgefeuert. “Insgesamt konnten wir mehr als 90 Prozent der Raketen abfangen”, sagte Levy. Die Erkenntnisse sollen in das deutsche System einfließen. Auch in Zukunft soll Deutschland immer die neuesten Fähigkeiten erhalten. Das gelte auch für die Abwehr von sogenannten Hyperschallraketen. “Wir sind dem Feind immer zwei Schritte voraus”, sagte Levy.

Der staatliche Rüstungskonzern IAI hofft auf weitere Geschäfte. “Deutschland ist einer der engsten Verbündeten Israels und teilt dieselben Werte und dieselbe Mission, die Zivilbevölkerung in beiden Ländern zu schützen”, sagte Levy.

Bislang sollten vor allem deutsche Lieferungen für Israels Sicherheit sorgen, in der Vergangenheit beispielsweise über den Export von hochmodernen U-Booten. Zwischenzeitlich hat die Bundesregierung wegen des Krieges in Gaza einen Teil der Waffenexporte nach Israel sogar ausgesetzt. Mit der Lieferung von “Arrow 3” stellt die israelische Industrie nun einen wichtigen Pfeiler für die deutsche Verteidigung.