Ist eine 41-Jährige die Brandstifterin von Greifenberg?

Wie mehrfach berichtet, kam es im Zeitraum von 07. bis 09.08.2020 in einem Gebäudekomplex in der Wankstraße in Greifenberg zu zwei Bränden. Zudem brach am 12.08.2020 im Keller eines Einfamilienhauses in Greifenberg ein Feuer aus.

Aufgrund der Gesamtumstände musste in den genannten Fällen von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden.

Zur Klärung der Taten wurde bei der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck umgehend eine 16-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet. Diese setzt sich aus erfahrenen Ermittlungsbeamten und Spezialisten aus den Bereichen Kriminaltechnik, Fahndung und IT-Forensik zusammen.

Im Zuge der intensiv geführten Ermittlungen ergab sich nun ein dringender Tatverdacht gegen eine 41-Jährige aus Greifenberg. Bereits gestern konnte die Frau in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg festgenommen werden.

Das Motiv für die Taten ist noch unklar, dürfte aber im privaten Bereich zu finden sein. Die Tatverdächtige bewohnte selbst eines der Brandobjekte.

Heute Nachmittag wurde die Frau dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, u.a. wegen schwerer Brandstiftung in drei Fällen. Die 41-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.