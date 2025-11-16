Newsletter
1 Min.Lesezeit

Italiens Präsident wirbt für Multilateralismus als Friedensgarant

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat in der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Bundestag für multilaterale Ansätze zur Friedenssicherung geworben.

Sergio Mattarella am 16.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

“Wenn du Frieden willst, musst du ihn aufbauen und auch bewahren”, sagte Mattarella am Sonntag im deutschen Parlament. “Die Zusammenarbeit zwischen Staaten, Institutionen und Völkern ist die einzige Maßnahme, die die menschliche Würde zu beschützen vermag.” Es seien die multilateralen Institutionen wie die Vereinten Nationen, der Internationale Strafgerichtshof, die Friedensmissionen und die humanitären Agenturen, die die herausfordernde und faszinierende Mühe auf sich nehmen, ein globales Bewusstsein zu schaffen.

“Multilateralismus ist keine Bürokratie”, so Mattarella. “Er ist das Werkzeug, das Auseinandersetzungen abkühlt und friedliche Lösungen möglich macht. Er ist die Sprache der gemeinsamen Verantwortung.” Er sei die Stimme, die auf den Wert des Lebens eines jeden einzelnen Menschen verweise, “im Gegensatz zur Arroganz derer, die der Logik einer skrupellosen Staatsräson das Wort reden”.

Der italienische Staatschef war vor der Gedenkstunde von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) zu einem bilateralen Gespräch empfangen worden. Klöckner selbst bezeichnete den Volkstrauertag als “lauten Ruf aus der Vergangenheit”. Er sei eine laute Mahnung an uns im Heute, in einer Zeit wachsender historischer Distanz zu den Schrecken der beiden Weltkriege und gleichzeitiger Kriegsrealität. “Und leider auch gewisser Kriegsnormalität in Europa.”

“Gedenken muss daher mehr heißen als zu erinnern – es muss heißen, zu verstehen und zu handeln: Frieden und auch Demokratie sind keine Zustände, die einfach gegeben sind, die man verwalten kann”, so Klöckner. Sie seien Aufgaben, die jeden Tag neu beginnen und die kein anderer für uns erledige. “Wer die Opfer von Krieg und Gewalt ehrt, wer weiß, wohin Hass und Verblendung führen, der darf nicht schweigen, wenn Frieden und Demokratie bedroht werden – nirgendwo auf der Welt.”

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den sogenannten stillen Tagen. Der Gedenktag wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen und soll an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen erinnern.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

