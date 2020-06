IW-Studie: Erbschaften machen Gesellschaft gerechter

Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) verringern Erbschaften und Schenkungen die Vermögenskonzentration in der Gesellschaft und sorgen so für mehr soziale Gerechtigkeit. Die Forscher begründen das Ergebnis ihrer Untersuchung damit, dass sich die Vermögensmasse in aller Regel „von wenigen zu vielen verschiebt“, heißt es in einem Papier, über das die „Bild“ (Samstagausgabe) berichtet. Studienautor Max Stockhausen warnte deshalb vor einer hohen Besteuerung von Nachlässen.

Wohlhabende Senioren, über dts Nachrichtenagentur

„Wer denkt, Erbschaften und Schenkungen würden die Vermögensungleichheit erhöhen, der irrt.“ Schon ohne Besteuerung reduziere sie die Vermögenskonzentration.