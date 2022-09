Die Geschwindigkeit des Sonnenlichts: Der neue Jackery Solargenerator 1000 Pro ermöglicht schnellere Solaraufladung

Jackery, die weltweit meistverkaufte Marke für Solargeneratoren für den Außenbereich und führender Anbieter von Solarenergielösungen, stellt auf der IFA in Berlin am 31. August sein neues Flaggschiff-Produkt vor: den Solargenerator 1000 Pro. Als verbesserte Version des Solargenerators 1000 bietet die neue Pro-Edition eine voll ausgestattete Lösung für Stromgewinnung, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit, um das ultimative Outdoor-Erlebnis zu ermöglichen.

Solargenerator 1000 Pro: Jackery Solar Way. Mehr als nur schnell.

Der neue Solargenerator 1000 Pro besteht aus zwei Komponenten: der tragbaren Powerstation Jackery Explorer 1000 Pro, und vier SolarSaga 200W Solarpanels, die die Sonnenenergie aus dem Sonnenlicht sammeln.

Ultra-Schnelles-Ladesystem in nur 1,8 Std.

Mit einer verbesserten Ladetechnologie ermöglicht die neue tragbare Explorer 1000 Pro Powerstation eine Solareingangsleistung von 800 W und kann durch Anschluss an die 4 SolarSaga 200 W Solarpanels in nur 1,8 Std. von 0 auf 100 % aufgeladen werden. Über eine Netzsteckdose ist er auch in 1,8 Std. einsatzbereit – ein echtes Ultra-Schnelles-Ladesystem für Campingreisen, Outdoor-Abenteuer und als Backup-Stromversorgung zu Hause.

Rundum zuverlässig für die Sorgenfreiheit

Sicherheit steht bei der Produktentwicklung von Jackery immer an erster Stelle. Der Explorer 1000 Pro ist mit dem fortschrittlichsten intelligenten BMS-System auf Automobilniveau ausgestattet. Die 230-Volt-AC-Anschlüsse liefern einen gleichmäßigen Strom mit reiner Sinuswelle und schützen so vor Geräteschäden. Ein weiterer großer Vorteil des neuen Explorer 1000 Pro ist die intelligente Temperaturkontrolle und das Design, das eine zuverlässige und sorgenfreie Stromnutzung ermöglicht. Dank des höchst stoßfesten Level 9-Designs funktioniert der Explorer 1000 Pro auch auf unebenen Oberflächen wie z. B. holprigen Straßen problemlos.

Noch kompakter und portabler für unterwegs

Der neue Explorer 1000 Pro führt den klappbaren Tragegriff der zuletzt erschienenen Explorer 2000 Pro Serie fort, kombiniert mit ergonomischem Design. Er sorgt für weniger Platzbedarf und erleichtert das Verstauen der Powerstation im Wohnwagen oder Wohnmobil. Mit 11,5kg Gewicht ist der Explorer 1000 Pro leichter zu packen und zu transportieren.

Mit brandneuem doppelseitigem SolarSaga 80W-Solarpanel

Neben der Version mit vier SolarSaga 200W Solarpanels ist der Solargenerator 1000 Pro auch mit zwei brandneuen SolarSaga 80W Solarpanels erhältlich – mit bifazialer Solarlichtabsorption (Vorder- und Rückseite). Als weltweit erstes TÜV Rheinland-zertifiziertes Photovoltaik-Panel ist das SolarSaga 80 mit der weltweit führenden doppelseitigen Technologie ausgestattet und zeichnet sich durch eine um 25% höhere Ladeeffizienz auf allen Oberflächen aus. Dank der wasser- und staubdichten IP68-Ausführung hält es auch rauen Wetterbedingungen stand.

Jetzt vorbestellbar – Extra-Geschenk für die ersten 300 Bestellungen

Der neue Jackery Solargenerator 1000 Pro kann ab sofort auf der offiziellen Jackery-Website und im Amazon Shop vorbestellt werden. Für die ersten 300 Bestellungen auf der Website und im Amazon Store gibt es außerdem ein zusätzliches Werbegeschenk.

Jackery Website: de.jackery.com

Jackery Amazon Shop: www.amazon.de/jackery

Jackery: Pionier der Solargenerator-Lösung seit 2012

Jackery hat die letzten 10 Jahre damit verbracht, Outdoor-Enthusiasten mit Strom für ihre Abenteuer zu versorgen. Seit der Gründung im Jahr 2012 hat Jackery weltweit über zwei Millionen Geräte verkauft und wurde von über 100 Medien und Presseverbänden vorgestellt.