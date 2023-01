In Augsburg heißt es jetzt wieder: Tradition trifft Moderne! Frei nach diesem Motto hat die Messe „Jagen und Fischen“ nicht nur ein neues Outfit, sondern präsentiert in den neuen Erlebniswelten tolle Attraktionen für die Besucher – während zugleich die altbewährten Klassiker nicht zu kurz kommen.

Das neue Design zeigt hervorragend, was die „Jagen und Fischen“ ausmacht: traditionelle Tätigkeiten, die bereits seit Jahrhunderten in der Kulturgeschichte des Menschen verankert sind, angepasst auf unsere heutige, moderne Zeit, wo sie Jung und Alt gleichermaßen begeistern. Dabei zeigen Jäger und Angler auf der „Jagen und Fischen 2023“, welchen Beitrag sie zu Naturschutz und Nachhaltigkeit leisten.



Heimischer Naturschatz: der Wald

Ein Themenschwerpunkt ist der Wald – sowohl die Jägervereinigung Augsburg e.V. als auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF) bringen den Wald in die Messehallen und laden dazu ein, ihn zu entdecken.

In der Erlebniswelt Jagen, die von der Jägervereinigung organisiert wird, gibt es den Auwald zu bestaunen, der sich in jenen Bereichen einer Flusslandschaft bildet, die mehr oder weniger regelmäßig von Hochwässern erreicht werden; abhängig von der Höhe und auch der Dauer der Überschwemmung bildet sich in einer Aue unterschiedliche Vegetation. In Augsburg ist der Auwald durch den Lech geprägt und beherbergt ca. 3.000 unterschiedliche Arten, darunter 680 Pflanzenarten, von denen viele auf roten Listen stehen und äußerst gefährdet sind – und ist Teil von Naturschutzgebieten, die sich von Augsburg bis nach Landsberg ziehen und gemeinsam einen einzigartigen und artenreichen Lebensraum in Mitteleuropa bilden. Auf der „Jagen und Fischen 2023“ können die Besucher den Auwald mit Begeisterung entdecken, erleben und kennenlernen – und das so naturgetreu wie möglich.

Das AELF dagegen unternimmt eine Zeitreise zum Zukunftswald. Anhaltend überdurchschnittliche Temperaturen und ausbleibende Niederschläge setzen den heimischen Wäldern massiv zu – das verändert den Wald und die Baumarten, aus denen er sich zusammensetzt. Auf dem Klimapfad können Besucher die Entwicklung weg von vertrocknenden Fichten über stabile Mischwälder bis hin zu immer größeren Anteilen an weniger bekannten Gastbaumarten erleben – und die Veränderung nicht nur an 600 Topfballenpflanzen beobachten, sondern auch hören, wie sich diese Änderung des Lebensraums für Wildtiere und Vogelarten auswirkt. Die Frage, die das AELF stellt: sind wir diesen Herausforderungen gewachsen und vor allem wo führt diese Reise hin für den Wald der Zukunft? Auf der JAGEN UND FISCHEN 2023 können Besucher:innen das eindrücklich erfahren.

Ergänzt werden diese und weitere Attraktionen durch traditionelles Handwerk: Graveurin, Ledermacher, Messermacher und Hornmaler lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen und zeigen ihre Tätigkeiten, die bis heute noch relevant sind.

Faszinierendes Tierreich: Unterwasserwelten

Die Erlebniswelt Fischen wird vom Fischereiverband Schwaben e.V. und von der Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben gestaltet. Themenschwerpunkte dabei sind „Fisch als Lebensmittel“ und „Gewässer im Klimawandel“; weitere Highlights sind wie jedes Mal auch die Aquarienwelten. Die Besucher können dort den Großteil der schwäbischen Unterwasserwelt von Aal bis Zander bewundern – etwa 40 der 78 heimischen Fisch-, Neunaugen-, Krebs- und Muschelarten sind auf der Messe zu sehen. Dazu kommen noch einige invasive Arten, wie Blaubandbärbling, Schwarzmundgrundel und Zahnschläfergrundel. Alle Fische werden dabei gemäß ihrer natürlichen Umgebung gezeigt, und so stellt jedes Aquarium eine andere Fischregion dar: Angefangen von den absoluten Quellbereichen bzw. Oberläufen der Fließgewässer bis hin zur sehr artenreichen Brachsenregion oder die Artengemeinschaften in den heimischen Stillgewässern.

Auch wird die Entwicklung der Fische vom Ei bis zum Brütling in sogenannten Erbrütungsrinnen „live“ gezeigt, und Besucher können so nicht nur frisch geschlüpfte Minifische mit Dottersack sehen, sondern hautnah erfahren, wie der Schwäbische Fischereihof in Salgen bedrohte Fischarten vermehrt – die dann im Rahmen von Artenhilfsprogrammen über die Fischzüchter an Vereine und Genossenschaften abgegeben werden, um bedrohte Arten in den schwäbischen Gewässern zu erhalten.

Vorfreude pur: die Klassiker

Natürlich dürfen die altbewährten Klassiker der vergangenen Jahre nicht fehlen – auch diesmal sind wieder Teil der „Jagen und Fischen“:

Das Jäger- und das Anglerforum – Vorträge und Podiumsdiskussionen zu vielfältigen Themen, persönlicher Austausch mit Experten und die Kombination von Information und Erlebnis kreieren eine ganz besondere Stimmung für Besucher.

Die Greifvogel-Flugshow – elegante Jäger am Himmel zeigen auf dem Freigelände der Messe Augsburg einmal am Tag ihr Können und laden mit ihrer fliegerischen Kunst ein zum Staunen und Bewundern.

Die Jagdgebrauchshunde – nicht nur bester Freund des Menschen, sondern auch Alleskönner auf vier Pfoten: gleich für welchen Jagdzweck, es gibt eine Hunderasse, die perfekt dafür geeignet ist. Mehr als 50 verschiedene Jagdhunderassen und Schläge werden auf der Messe präsentiert, dazu gibt es Informationen über die Ausbildung.

Die Jagdhornbläser – begleitet wird die „Jagen und Fischen“ auch 2023 wieder von den Jagdhornbläsern, die nicht nur zur Eröffnung sowie bei ihrem Konzert am Sonntag um 13:00 Uhr spielen, sondern während der gesamten Messezeit in den Hallen unterwegs sind und die Besucher unterhalten.

Die „Jagen und Fischen“ ist noch bis zum Sonntag 15. Januar geöffnet.

Ausstellung erntet auch Kritik

Während sich die ersten interessierten Besucher am Freitag bereits begeistert zeigten, erntet die Ausstellung aber auch Kritik. „Es ist geschmacklos, das Töten von Tieren als unterhaltsamen ‚Freizeitsport‘ anzupreisen“, so Peter Höffken, Fachreferent bei der Tierschutzorganisation PETA. „Unter dem Deckmantel der ‚Naturverbundenheit‘ verursacht das Jagen unermessliches Leid – jedes Jahr werden unzählige Tiere durch Fehlschüsse verwundet oder in Fallen regelrecht zerquetscht und sterben dabei einen langsamen und qualvollen Tod. Sensible Fische werden als Spielzeug oder Sportgeräte betrachtet, gequält oder getötet.“