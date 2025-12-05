Jahrelanger Raubversuch in Berg am Laim durch DNA-Abgleich aufgeklärt

Im Jahr 2004 ereignete sich ein versuchter Handtaschenraub in Berg am Laim, der nun durch einen DNA-Treffer geklärt werden konnte. Bereits am 02. März 2017 wurde berichtet, dass gegen 03:15 Uhr im Bereich der ehemaligen Kultfabrik / Optimolwerke eine damals 19-jährige Frau aus dem Landkreis München Opfer eines versuchten Raubes wurde. Der Täter, ein bis dato unbekannter Mann, versuchte ihr die Handtasche zu entreißen, wobei sie stürzte und leicht verletzt wurde. Durch laute Hilferufe ließ der Täter von der Frau ab und floh.

Ermittlungen führen zur Aufklärung des Falls

Während der Anzeigenaufnahme wurden DNA-Spuren gesichert, die jedoch zunächst keiner Person zugeordnet werden konnten. Im April 2025 wurde im Rahmen von Ermittlungen im Rauschgiftbereich einem 27-jährigen Iraker mit Wohnsitz in München DNA entnommen. Diese DNA stimmte mit den 2017 gesicherten Spuren überein und bestätigte den Tatverdacht gegen den 27-Jährigen. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 21 weitergeführt.

