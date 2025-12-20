Jahresabschluss mit hoher Hürde | BG Leitershofen/Stadtbergen auswärts in Würzburg gefordert

Zum Abschluss des Basketballjahres 2025 wartet auf die BG Leitershofen/Stadtbergen noch einmal eine anspruchsvolle Aufgabe. Am Samstagabend treten die Kangaroos in der BARMER 2. Basketball Bundesliga auswärts bei der VR-BANK Würzburg Baskets Academy an. Tip-off ist um 18 Uhr in der tectake ARENA Würzburg. Die Partie wird live auf Sportdeutschland.TV übertragen, zudem gibt es ein Public Viewing in der Klasser Sportsbar im Siegmund Sportpark.

Die Gastgeber gehen mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung. Am vergangenen Wochenende sorgte die Baskets Academy für eine Überraschung, als sie den bisherigen Tabellenführer BBC Coburg mit 97:93 bezwingen konnte. Damit schnappte Würzburg dem fränkischen Rivalen am letzten Spieltag der Vorrunde sogar noch die Herbstmeisterschaft weg. Überragender Mann der Partie war David Pisic, der mit 42 Punkten, neun erfolgreichen Dreiern und einem Effizienzwert von 39 glänzte und folgerichtig zum Player of the Week gewählt wurde.

Hinspiel nur bedingt aussagekräftig

Das klare 95:62 der Kangaroos im Hinspiel relativiert sich bei genauerem Blick. Mit Pisic und Kapitän Lukas Roth fehlten Würzburg damals zwei wichtige Leistungsträger. Neben ihnen prägen Akteure wie Jervis Scheffs, Marco Petric, David Gerhard und der 2,10 Meter große Clemens Sokolov das Spiel der Mainfranken. Entsprechend anders dürfte sich das Kräfteverhältnis diesmal darstellen.

Personalsorgen bei den Kangaroos

Für BG-Headcoach Emanuel Richter ist die Ausgangslage alles andere als ideal. Innerhalb kurzer Zeit musste er mehrere Leistungsträger ersetzen, zuletzt verletzte sich Ference Gille im Training schwer und fällt mehrere Wochen aus. Trotz der angespannten Personalsituation reist das Team mit klarer Zielsetzung nach Würzburg. Richter weiß jedoch um die Schwierigkeit der Aufgabe, zumal die Gastgeber nach dem Sieg gegen Coburg hochmotiviert auftreten werden.

Blick nach vorne

Auch abseits des Parketts laufen die Planungen. Eine mögliche Verstärkung über den Transfermarkt wird geprüft, kurzfristige Einsätze sind jedoch offen. Geschäftsführer Wayne Chico Pittman verweist zudem bereits auf das nächste Heimspiel am 3. Januar gegen den FC Bayern München, für das der Vorverkauf sehr gut läuft. Für die Kangaroos gilt jedoch zunächst der volle Fokus dem Jahresabschluss in Würzburg – mit dem Ziel, 2025 sportlich erfolgreich zu beenden.