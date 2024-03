Träumen erlaubt! Jakic-Doppelpack sichert dem FC Augsburg den vierten Sieg in Serie

Mit dem vierten Sieg in Serie konnte der FC Augsburg vorübergehend in der Tabelle weiter klettern. In der zweiten Halbzeit hatte man einen Rückstand mit einem Mann mehr durch einen Jakic-Doppelpack drehen können.

Nach drei Siegen in Serie wollte der FC Augsburg diese Erfolgswelle auch am Wolfsburger Allersee weiter reiten. Während der FCA in der ersten Tabellenhälfte einen Blick nach oben werfen kann, sind die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Wölfe im Abwärtstrend gefangen. Gegen den seit drei Monaten sieglosen VfL setzte Trainer Jess Thoup auf die aus den letzten beiden Runden bekannte Startelf.

Dass angeschlagene Boxer gefährlich sind, zeigten die Hausherren aber früh. Die Augsburger konnten nach einer Ecke den Ball nicht aus dem Gefahrenbereich bekommen. Es war Wimmer, der schließlich per Drehschuss aus etwa 10 Metern zum 1:0 vollenden konnte. Die Schwaben waren nach kontrollierten Anfangsminuten in Rückstand geraten und mussten sich danach gegen mutig aufspielende Wolfsburger wehren, um nicht gleich den zweiten Treffer zu kassieren. Es dauerte einige Minuten, ehe sich der FCA wieder sortiert hatte und durch Demirovic (17. und 19.) zu ersten zaghaften Abschlüssen kam. Es sollten in einer weitestgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit zähe Minuten folgen, ehe es kurz vor der Pause nochmals hektisch wurde.

Platzverweis und Augsburg-Tor noch vor der Pause

Torschütze Wimmer riss den durchgestarteten Mbabu kurz vor dem Wolfsburger Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Gerach schickte den Österreicher mit einer roten Karte vom Feld. Ein umstrittener Platzverweis, weitere grüne Trikots waren in der Nähe auszumachen gewesen. Den Augsburgern waren die Diskussionen egal. Der anschließende Maier-Freistoß wurde von VfL-Kapitän Arnold zum 1:1-Pausenstand unhaltbar abgefälscht. Vieles hatte in den ersten 45 Minuten für die etwas stärkeren Niedersachsen gesprochen, nun langen die Trümpfe bei den Kickern vom Lech.

Augsburg versuchte die Überzahl im zweiten Durchgang auszuspielen und drückten auf das Tor von Pervan, mit Erfolg. Der von Eintracht Frankfurt ausgeliehen Jakic konnte die Schwaben mit einem Doppelpack auf die Siegesstraße stellen.

Jakic schnürt den Doppelpack

Nachdem er nach einer Iago-Flanke von der linken Seite sich den Ball zuerst vor die eigenen Füße und dann aus dem Gewusel im Strafraum heraus ins Netz (61.). Mit dem ersten Saisontor der Leihgabe von Eintracht Frankfurt konnten die Schwaben das Spiel drehen, doch damit nicht genug. Elf Minuten vor dem Ende knallte der Kroate den Ball von außerhalb des Strafraums auf den Kasten, Pevan bekam das Leder nicht zu fassen (71.).

Der vierte Sieg in Serie war eingefahren. Nur einmal gab es solch eine Serie in der Augsbuger Bundesligahistorie bisher, am Ende der Saison stand man auf einem Europapokal-Rang. Träumen ist erlaubt! Einziger Wehrmutstropfen an diesem Samstag: Topscorer Demirovic wird den Zirbelnusskickern im nächsten Heimspiel am Ostersonntag gegen Köln nach der fünften gelben Karte fehlen.

VfL Wolfsburg: Pervan – Baku (78. Majer), Lacroix, Zesiger, Maehle – Svanberg, Arnold, Wimmer, Wind, Paredes – Tiago Tomas (67. Sarr)

FC Augsburg: Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Jakic, Jensen (65. Pep Biel), Maier (76 Pedersen), Vargas (76. Engels) – Tietz (82. Beljo), Demirovic (82. Michel)

Tore: 1:0 Wimmer (9.), 1:1 Maier (45. + 2)

Gelbe Karten: Svandberg | Jensen, Demirovic (5./nächstes Spiel gesperrt), Pep Biel Rote Karte: Wimmer (45. Wolfsburg)

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau)

Zuschauer: