Mittwoch, Dezember 10, 2025
Foto: BG Hessing Leitershofen
Augsburg Stadt
2 Min.Lesezeit

Jason George verlässt die BG Leitershofen/Stadtbergen und wechselt in die BBL nach Würzburg

Der 24-jährige Powerforward Jason George hat entschieden, die BG Leitershofen/Stadtbergen zu verlassen und sich den Würzburg Baskets anzuschließen. Nach einer vielversprechenden Rückkehr in den Profi-Basketball im Sommer wird er in der BBL für seinen neuen Verein auflaufen und dort einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

Rückkehr nach der Sperre: Ein Neuanfang in Stadtbergen

Jason George hatte nach einer mehr als zweijährigen Sperre aufgrund von Verstößen gegen Dopingbestimmungen im Sommer 2023 bei den Kangaroos wieder Fuß gefasst. In der vergangenen Saison entwickelte er sich zu einem wertvollen Leistungsträger und überzeugte durch starke Leistungen auf dem Spielfeld. In sieben Partien erzielte er im Schnitt 15,4 Punkte und sicherte sich 4 Rebounds pro Spiel. Besonders bemerkenswert war seine Treffsicherheit von der Dreipunktelinie mit mehr als 35%. Sein persönlicher Bestwert von 21 Punkten gelang ihm beim Auswärtsspiel gegen den BBC Coburg.

Eine Frage der Karriereplanung: Der Wechsel nach Würzburg

Aufgrund der vereinbarten Ausstiegsklausel im Vertrag bei den Kangaroos war der Wechsel zu den Würzburg Baskets keine Überraschung. Geschäftsführer Wayne Chico Pittman zeigte sich zuversichtlich, dass George in der BBL eine Chance auf den nächsten Karriereschritt bekommt. „Es war klar, dass die Kangaroos für Jason nur eine Zwischenstation auf dem Weg zurück in die höchste Liga sein würden“, erklärte Pittman. Das Angebot aus Würzburg kam zu einem perfekten Zeitpunkt, und der Wechsel wurde im Sinne von Georges langfristiger Karriereplanung zügig umgesetzt.

Ein Abschied mit Dankbarkeit

Jason George selbst blickt mit positiven Erinnerungen auf seine Zeit in Augsburg zurück. „Ich bin überrascht, dass es jetzt so schnell ging, aber ich bin sehr dankbar für die Chance, die mir hier geboten wurde“, sagte der Powerforward. Der Verein habe ihm nach einer schwierigen Zeit geholfen, den Spaß am Basketball zurückzugewinnen. Auch wenn er nun in Würzburg eine neue Herausforderung annehme, werde er die Kangaroos stets in guter Erinnerung behalten: „Dieser Verein hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder auf das Spielfeld zurückzukehren, und das wird mir immer in Erinnerung bleiben“, so George.

Neue Herausforderung für die BGL

Der Abgang von Jason George stellt die BG Leitershofen/Stadtbergen vor eine Herausforderung. Cheftrainer Emanuel Richter zeigte sich stolz auf die Entwicklung seines Spielers, der trotz seiner langen Auszeit ein starkes Comeback feierte. „Jason hat großes Potenzial, und wir haben ihm eine zweite Chance gegeben, das zu zeigen. Er wird in mir immer einen Unterstützer haben“, erklärte Richter. Für das kommende Spiel muss das Team nun ohne George auskommen, doch Pittman bleibt optimistisch: „Wir arbeiten ständig daran, das Team zu verbessern, und werden sehen, wie sich die Situation entwickeln wird“, so der Geschäftsführer.

Es bleibt abzuwarten, ob die Kangaroos Leitershofen bereits in Kürze einen neuen Spieler für die vakante Position finden können.
 
 
 
 
 

 

Neueste Artikel