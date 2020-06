Jawort in Florida – Der Wendler und die Laura haben geheiratet

Das ist ihm mal nicht «Egal»! Schlagersänger Michael Wendler und seine 19 Jahre alte Freundin Laura Müller haben sich in Florida das Jawort gegeben.

«Wir haben geheiratet», schrieb der 47 Jahre alte Musiker am späten Freitagabend auf Instagram. Demnach wurde in der US-Heimat des Paares standesamtlich geheiratet. Eine kirchliche Trauung foldt – natürlich auch im Fernsehen! Zur Feier des Tages führte Michael Wendler seine Laura zum Essen aus. Der singende Speditionskaufmann, der sich selbst «Der Wendler» nennt, und seine fast 30 Jahre jüngere Frau sind immer wieder Thema in Boulevardmedien – und Lästerstoff für Comedians wie Oliver Pocher. Zuletzt sorgte ein Streit um den künftigen Nachnamen der Braut für Schlagzeilen.

Laura Müller heißt jetzt Norberg – sogar bei Instagram! Und damit heiß sie so wie Wendlers Ex-Frau Claudia, deren Name der Wendler – was ja ein Künstlername ist – einst annahm, weil er seinen ursprünglichen Namen Skowronek ablegen wollte. Und jetzt hat Laura den Exmann und den Nachnamen der Exfrau vom Wendler. Ach, egal!